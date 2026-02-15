Schumann concerto per pianoforte Bergamasco apre le porte all’opera
Oggi alle 15,30, presso il teatro di Bergamo, si tiene il concerto per pianoforte in la maggiore op. 54 di Robert Schumann, con l’intervento di Carlo Bergamasco che guida analisi e ascolto. Bergamasco spiega i dettagli delle composizioni, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.
Oggi, alle 15,30, il concerto in la – OP. 54 di R. Schumann. Analisi e ascolto guidato, a cura di Carlo Bergamasco. L’incontro nell’Aula Magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna via Darsena 57. Sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’evento per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di Classica d’Ascolto organizzati dalla scuola di musica moderna – associazione musicisti di Ferrara in collaborazione con Assonanza, Associazione delle Scuole di Musica della Regione Emilia-Romagna, patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara. Carlo Bergamasco, pianista e direttore del Teatro Comunale di Ferrara, conduce un incontro dedicato a uno dei capolavori fondamentali della letteratura pianistica: il Concerto per pianoforte e orchestra di Robert Schumann. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Pianoforte e umanizzazione della cura: Chopin, Mozart e Schumann in ospedale per il concerto di Natale
Il cantiere di Leonardo apre le porte durante le Olimpiadi invernali
Durante le Olimpiadi invernali, il Castello Sforzesco di Milano apre le sue porte al pubblico per un evento speciale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Schumann, concerto per pianoforte. Bergamasco apre le porte all’opera; Il Concerto per pianoforte di Schumann: analisi e ascolto guidato a cura di Carlo Bergamasco; Roma, Concerto Sternath/Gatti/Santa Cecilia, 30/01/2026; Eventi Enescu Schumann.
Un concerto per violino e pianoforte a casa SchumannDue compositori uniti nell’arte e nella vita alla soglia di un momento terribile, due realtà creative che pur nello stesso dramma ci portano verso modi di sentire e comporre completamente differenti ... romatoday.it
Il Trio di Parma in concerto giovedì 12 febbraio al Teatro ArgentinaIl Trio di Parma in concerto giovedì 12 febbraio al Teatro Argentina per la stagione dell’Accademia Filarmonica Romana. Fra le formazioni di maggior ... romadailynews.it
RECENSIONE CONCERTO Alexander Gadjiev, il Quartetto Consone e un magnifico Pleyel del 1858 sono protagonisti di un’interessantissima serata all’Unione Musicale di Torino: in programma il Quintetto op.44 di Schumann e il concerto per pianofor facebook