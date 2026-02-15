Schumann concerto per pianoforte Bergamasco apre le porte all’opera

Oggi alle 15,30, presso il teatro di Bergamo, si tiene il concerto per pianoforte in la maggiore op. 54 di Robert Schumann, con l’intervento di Carlo Bergamasco che guida analisi e ascolto. Bergamasco spiega i dettagli delle composizioni, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Oggi, alle 15,30, il concerto in la – OP. 54 di R. Schumann. Analisi e ascolto guidato, a cura di Carlo Bergamasco. L’incontro nell’Aula Magna Stefano Tassinari – Scuola di Musica Moderna via Darsena 57. Sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’evento per il ciclo di appuntamenti ad ingresso libero di Classica d’Ascolto organizzati dalla scuola di musica moderna – associazione musicisti di Ferrara in collaborazione con Assonanza, Associazione delle Scuole di Musica della Regione Emilia-Romagna, patrocinio e il contributo del Comune di Ferrara. Carlo Bergamasco, pianista e direttore del Teatro Comunale di Ferrara, conduce un incontro dedicato a uno dei capolavori fondamentali della letteratura pianistica: il Concerto per pianoforte e orchestra di Robert Schumann. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

