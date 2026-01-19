Mercato Inter arriva il primo colpo invernale! Accordo raggiunto per questo giocatore | ecco di chi si tratta
L'Inter ha concluso il primo trasferimento della sessione invernale, siglando un accordo con un nuovo giocatore. Questa operazione segna l'inizio delle attività di mercato del club per la stagione in corso. Nei prossimi giorni, verranno ufficializzate tutte le informazioni relative all'acquisto e alle modalità di inserimento del nuovo arrivato nella rosa nerazzurra.
Inter News 24 Mercato Inter, accordo raggiunto per il primo colpo della sessione invernale: ecco di quale giocatore parliamo. L’Inter mette a segno un importante colpo per il futuro della propria difesa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X, l’affare per portare Leon Jakirovi? a Milano è ormai concluso: « Leon Jakirovi? all’Inter, here we go! Accordo raggiunto per il difensore centrale in arrivo dalla Dinamo Zagabria ». L’operazione è stata definita nei minimi dettagli, confermando la forte accelerazione impressa dal club nerazzurro nelle ultime ore per battere la concorrenza internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
