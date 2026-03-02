Conceicao nuovo primato per il giocatore della Juve | come lui solo Cristiano Ronaldo Ecco di cosa si tratta

Conceicao, giocatore della Juventus, ha raggiunto un nuovo primato segnando nella sfida di andata e ritorno contro la Roma, diventando così il secondo portoghese a ottenere questa prestazione. Solo Cristiano Ronaldo aveva già raggiunto questo risultato tra i calciatori portoghesi. La sua presenza in campo si è distinta per i gol segnati durante le due partite contro la squadra capitolina.

Conceicao è il secondo giocatore portoghese a segnare nella sfida di andata e ritorno contro la Roma. Un primato che fino a ieri era di CR7. Non è mai facile gestire il peso di un paragone con un mostro sacro del calcio mondiale, eppure Francisco Conceicao sembra non soffrire affatto la pressione. Il giovane esterno della Juventus sta dimostrando, partita dopo partita, di possedere non solo una tecnica sopraffina nel dribbling, ma anche un cinismo sottoporta che sta riscrivendo le statistiche del club bianconero e del campionato italiano. La recente sfida contro i giallorossi ha sancito un traguardo storico per il talento lusitano. Come riferito da Opta, Conceicao è solo il secondo giocatore portoghese a segnare in entrambe le sfide stagionali contro la Roma in Serie A. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Ecco Cristiano d’Arabia: Giuntoli potrebbe diventare il nuovo ds dell’Al-Nassr (la squadra di Cristiano Ronaldo)Sportmediaset: "Per Giuntoli sarebbe un'occasione di rilancio in seguito alla delusione per la chiusura dell'esperienza bianconera nel giugno 2025.

Gatti Fiorentina, il centrale della Juve nei radar di Paratici: non solo lui anche un altro difensore bianconero nel mirino. Di chi si trattaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...

Discussioni sull' argomento Con Conceiçao il 4° pari nelle ultime 6 di Inzaghi: l'Al-Hilal perde la vetta; Inzaghi beffato ancora da Conceicao e Cristiano Ronaldo è primo! Al-Hilal in crisi, l'Al-Nassr si prende la vetta: cambia tutto in Arabia Saudita.

Cristiano Ronaldo è il primo calciatore miliardario con un patrimonio di 1,4 mld di dollariUn nuovo primato per Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forze alla squadra saudita Al-Nassr, è infatti il primo a entrare nel club dei miliardari, ... rainews.it

Saudi League: Inzaghi fermato da Conceicao, Ronaldo lo sorpassa, l’Al Nassr ora è primaAl Nassr primo in Saudi Pro League: Ronaldo sorpassa l’Al Hilal di Inzaghi. Pareggio contro l’Al Ittihad decisivo per il cambio in vetta. sport.virgilio.it

Gianluigi Buffon’s reaction to Cristiano Ronaldo’s bicycle kick is priceless. x.com

Cristiano Ronaldo esce per infortunio dall’ultima partita con l’Al-Nassr e ora attende gli esami: se lo stop fosse serio, il fuoriclasse portoghese potrebbe saltare la sua sesta Coppa del Mondo: https://fanpa.ge/vgij7 - facebook.com facebook