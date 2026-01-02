Minaccia un uomo con una bottiglia rotta e lo rapina | arrestato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, supportata dall’Esercito Italiano, ha arrestato uno straniero, A., per aver minacciato un uomo con una bottiglia rotta e averlo rapinato. L’intervento tempestivo ha permesso di fermare il sospetto e di garantire la sicurezza nella zona. L’indagine prosegue per chiarire tutti gli aspetti dell’episodio e valutare eventuali responsabilità aggiuntive.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato, con il supporto dell’Esercito Italiano, ha arrestato uno straniero, A.S sono le sue iniziali, in Piazza della Concordia. Il fattoSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe minacciato un’altra persona con una bottiglia infranta. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

