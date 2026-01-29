Traffico di armi condannato un medico anestesista | 3 anni e 4 mesi di reclusione

La corte di Lecce ha condannato Piero Frassanito, medico anestesista di 63 anni di Cannole, a tre anni e quattro mesi di carcere e a pagare una multa di 10 mila euro. L’uomo è stato trovato colpevole di aver detenuto armi illegalmente e di averle vendute. La sentenza arriva dopo un’indagine sui suoi traffici di armi.

CANNOLE - Tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 10mila euro di multa: è questa la condanna inflitta dalla giudice del tribunale di Lecce Giulia Proto nei confronti del medico anestesista Piero Frassanito, 63enne di Cannole, accusato di detenzione abusiva di armi e compravendita di armi.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Cannole Anestesia Rapina in farmacia a soli 18 anni: condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione La recente condanna di un giovane di 18 anni coinvolto in una rapina alla farmacia Covi di Roncone evidenzia l’importanza di un sistema di giustizia efficace. Il medico di Messina Denaro è stato condannato a 15 anni di reclusione Il tribunale di Marsala ha condannato a 15 anni Alfonso Tumbarello, medico di Campobello di Mazara, per concorso esterno in associazione mafiosa e falso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cannole Anestesia Argomenti discussi: Latitanti fermati a Montù Beccaria, chiesta l’estradizione; Crimine organizzato ma senza mafia. L’ombra della ’ndrangheta c’è sempre; Nuovo sciopero contro la guerra e il traffico di armi nei porti: adesione anche da Ravenna; Condannato per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona: espulso 40enne al vertice della malavita ravennate. Luciano Camporesi torna in Italia: la cattura del latitante condannato per narcotrafficoLuciano Camporesi, un importante latitante legato alla 'ndrangheta, è stato estradato in Italia dopo anni di fuga. notizie.it Nuova manifestazione contro il transito di armi nel porto di RavennaIl 6 febbraio 2026 si terrà la Giornata internazionale di azione congiunta dei porti contro i traffici di armi, indetta da portuali USB Porti Italia – Enedep Grecia – ODT – Organization Democratique ... ravennawebtv.it Traffico di droga, porto e detenzione illegale di armi e minacce aggravate. Sei arresti da parte della Guardia di Finanza di #Varese - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.