Durante un comizio a dicembre, la premier ha fatto riferimento all'omicidio di Chiara Poggi per sostenere il sì al referendum sulla riforma della giustizia, affermando che questa misura avrebbe evitato casi come Garlasco. La ministra della Giustizia ha spiegato che l’eliminazione di alcuni processi non è l’obiettivo principale, ma un effetto della riforma.

In un comizio di dicembre, la premier Giorgia Meloni aveva citato la vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi per promuovere il Sì al referendum, dicendo che grazie alla riforma della giustizia non ci sarebbero stati più “casi Garlasco”. “Non è questo l’obiettivo della riforma” dice oggi Ignazio La Russa, provando a spiegare le parole della premier. “Non è l’obiettivo ma è un effetto ” precisa il presidente del Senato arrivando al teatro Parenti di Milano, dove la premier chiuderà la campagna elettorale per il Sì. “Però n magistrato che sa che se sbaglia verrà giudicato, anche in maniera severa, forse sbaglierà meno” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Con la riforma della giustizia non ci saranno più casi Garlasco? Non è l’obiettivo, ma un effetto”: la Russa prova a spiegare lo slogan di Meloni

Articoli correlati

Arianna Meloni: «Saremo tra la gente a spiegare la riforma della giustizia. Ma non esiste l’ipotesi di voto anticipato»«La riforma della giustizia è una riforma storica che gli italiani attendono da più di 30 anni.

Referendum, Nordio come Meloni dice che se vince il Sì non ci saranno più “casi Garlasco”Il ministro della Giustizia Nordio tira in ballo di nuovo il caso Garlasco e lo utilizza per la campagna a favore del Sì al referendum sulla...

Aggiornamenti e notizie su Con la riforma della giustizia non ci...

Temi più discussi: Referendum, Nordio: Se vince il Sì ci sarà una riforma contro i casi Garlasco; Referendum, Zagrebelsky e Travaglio a Torino per No: Cosa c'entra Garlasco con la riforma? Non hanno altri argomenti; Piccola storia senza eroi di una riforma senza storia; Nordio: Con il Sì basta casi Garlasco. Gratteri? Parole gravi.

Nordio: Se vince il sì non ci saranno più casi GarlascoLEGGI ANCHE: Nordio: Garlasco? Un’anomalia della giustizia. Con il sì alla riforma non succederebbe LEGGI ANCHE: VIDEO | Garlasco comunque finisca, finirà male: la profezia del ministro Nordio ... dire.it

Delitto di Garlasco, svolta vicina: entro 90 giorni la «discovery» su Chiara Poggi e il ruolo di Stasi e SempioLe ultime notizie sul delitto di Garlasco: sono passati solo 12 mesi dall'annuncio della nuova inchiesta su Andrea Sempio e siamo a un bivio storico e il tempo sta per scadere ... milano.corriere.it

In primo piano il racconto di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che aveva dichiarato di trovarsi a fare la spesa a Gambolò la mattina del 13 agosto 2007, proprio nelle ore in cui veniva commesso l’omicidio nella vicina Garlasco. Tuttavia, alcune testimo - facebook.com facebook

#Garlasco: i periti Porta e Occhetti sul computer di Stasi #Mattino5 x.com