‘Il Bene comune’ | Rocco Papaleo in una nuova commedia corale

Arriva in sala il nuovo film “Il Bene Comune” con Rocco Papaleo. La commedia corale vede sul grande schermo Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera. Dal 12 marzo, il pubblico potrà scoprire questa storia che mette insieme diversi personaggi e situazioni, senza troppi fronzoli. La pellicola promette di portare un sorriso e qualche riflessione, grazie anche all’interpretazione di un cast affiatato.

Claudia Pandolfi, Teresa Saponangelo e Vanessa Scalera sono le protagoniste del nuovo film Il Bene comune, in sala dal 12 marzo. Si tratta di un film figlio della mente creativa e originale di Rocco Papaleo, che si cimenta in un’impresa a più direzioni: la idea, la scrive,la dirige, e la interpreta. La sinossi ufficiale. Ma di cosa parlerà Il Bene comune? Una guida turistica e un’attrice di “insuccesso” accompagnano quattro detenute sul massiccio del Pollino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti, scandito da una musica che prende forma passo dopo passo, fino a diventare una voce collettiva capace di tenere insieme corpi, emozioni e storie diverse. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

