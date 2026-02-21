Il poster ufficiale di Keeper – l’eletta | il nuovo film horror di Oz Perkins

Oz Perkins ha pubblicato il poster ufficiale e il trailer di Keeper – l’eletta, il film horror che arriverà nelle sale il 12 marzo. La pellicola, distribuita da Be Water Film e Medusa Film, si distingue per scene inquietanti e atmosfere oscure. La produzione ha coinvolto attori noti e ha girato molte sequenze in location isolate. La data di uscita si avvicina, attirando l’attenzione degli appassionati del genere. Il film promette di spaventare gli spettatori con immagini disturbanti.

E' stato diffuso il trailer ufficiale e il poster del film in arrivo nelle sale il 12 marzo. Keeper – L'eletta, diretto da Oz Perkins, sarà un nuovo e raccapricciante film horror distribuito con Be Water Film e Medusa Film in tutte le sale. La trama ufficiale di Keeper. Il lungometraggio vede Tatiana Maslany nel ruolo di Liz e Rossif Sutherland in quello di Malcolm, una coppia che decide di festeggiare l'anniversario in una baita isolata in montagna. Presto, eventi soprannaturali irrompono nella loro vacanza, culminando con la misteriosa partenza di Malcolm e la scoperta da parte di Liz di un sinistro segreto generazionale legato a entità demoniache e immortalità.