Comunicato Stampa | Seconda commissione dà parere favorevole alla Prima su DEFR 2026- 2028 e Nota di Aggiornamento

La Seconda commissione consiliare permanente, che si occupa di territorio, infrastrutture, trasporti e lavori pubblici, ha espresso un parere favorevole alla Prima commissione riguardo al Documento di Economia e Finanza Regionale per il triennio 2026-2028 e alla Nota di Aggiornamento. La decisione è stata comunicata durante una riunione in cui sono stati esaminati i documenti ufficiali e le proposte presentate.

L'assessore regionale, con delega alla Protezione civile, Elisa Venturini, ha risposto all'Interrogazione a risposta in Commissione – IRC n. 1 - "Condizioni di impiego, tutela e valorizzazione dei volontari della protezione civile coinvolti nei servizi connessi alle Olimpiadi invernali Milano Cortina", a prima firma del vicepresidente Montanariello e sottoscritta dai consiglieri Dem Anna Maria Bigon, Antonio Marco Dalla Pozza, Paolo Galeano, Giovanni Manildo e Andrea Micalizzi.