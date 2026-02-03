La terza commissione regionale ha dato il via libera alla proposta di legge del presidente Marcato sulla regolamentazione del commercio nel Veneto. La legge punta a proteggere le imprese, rafforzare la concorrenza e incentivare la riqualificazione di aree e strutture dismesse. L’obiettivo è anche preservare il territorio, contenere il consumo di suolo e sostenere i centri storici. Ora la proposta passa all’esame del consiglio regionale.

Il presidente Marcato ha quindi illustrato la Proposta di legge n. 11, di cui è primo firmatario, che disciplina le attività di commercio nella Regione del Veneto, con l'obiettivo di: salvaguardare la libertà d'impresa; garantire la concorrenza e promuovere la diversità delle forme di distribuzione; sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delle attività commerciali, in tutte le sue forme; preservare la sostenibilità territoriale e ambientale e promuovere il contenimento del consumo di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione di aree e strutture dismesse e degradate; assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e le direttive relative agli insediamenti commerciali; favorire la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali; assicurare un adeguato livello di tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio reso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comunicato Stampa: Terza commissione - Pareri favorevoli alla Giunta su biodiversità, paesaggio e sviluppo rurale

La prima seduta della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto si è svolta oggi dopo l’insediamento ufficiale del 12 gennaio.

