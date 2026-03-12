Durante le elezioni comunali, un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha annunciato che al momento non proporrà candidature per la carica di sindaco nel contesto del campo largo di Avellino. La decisione è stata comunicata in un breve comunicato ufficiale, in cui si specifica che al momento non ci saranno proposte da parte del partito per le imminenti elezioni locali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Il Movimento 5 Stelle al momento non porterà proposte di candidature a sindaco al tavolo del campo largo di Avellino. Tocca al Pd guidare i processi e noi restiamo in vigile attesa”. A chiarirlo è stato il parlamentare M5S Michele Gubitosa, che ha ribadito come il Movimento non faccia parte di un’alleanza strutturale di centrosinistra ma valuti di volta in volta le eventuali collaborazioni sui territori. Secondo Gubitosa, il M5S si definisce « un fronte progressista indipendente», u na posizione sancita anche dall’assemblea costituente del Movimento. Per questo motivo ogni scelta sulle alleanze viene presa ascoltando attivisti e cittadini e valutando i programmi locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comunali, Gubitosa (M5S) lascia carta bianca al Pd di Petracca

