Il M5S non lascia il cantiere | Chiediamo chiarezza al Pd dopo le parole di Giani

Il Movimento 5 Stelle ha dichiarato di non voler abbandonare il cantiere del centrosinistra e di non avere intenzione di sabotare il processo. Il coordinatore provinciale del movimento ha specificato che hanno contribuito attivamente alla stesura del programma e chiedono chiarezza al Partito Democratico dopo le recenti dichiarazioni di un rappresentante regionale. La posizione del movimento resta ferma sulla partecipazione al percorso politico.

Il Movimento Cinque Stelle non ha intenzione di "sabotare o abbandonare il cantiere" del centrosinistra, "alla cui stesura del programma – chiarisce il coordinatore provinciale Gianluca Ferrara – abbiamo contribuito attivamente". "Al contrario – prosegue – riteniamo necessario costruire un percorso realmente condiviso. Il vero obiettivo deve essere il bene di Viareggio, che può essere perseguito superando una litigiosità che purtroppo a volte è emersa". Il chiarimento di arriva a margine di quella che Ferrara definisce "Una contraddizione interna al Partito Democratico". "Il presidente della Regione – dice – si è espresso favorevolmente per un candidato civico (incoraggiando la candidatura di Marialina Marcucci ndr), che è sempre stata anche la nostra indicazione.