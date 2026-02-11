Il cuore olimpico di Milano batte al JustMe con Claudia Peroni

Milano si prepara a vivere un momento speciale con l’evento al JustMe dedicato a Claudia Peroni. Un appuntamento in cui si uniscono stile e passione, con la conduttrice che porta il suo entusiasmo tra gli ospiti. La serata promette di essere intensa, tra musica, parole e ricordi delle Olimpiadi.

. Un evento unico dove l’eleganza milanese incontra il fuoco della passione olimpica, organizzato da una delle voci più note della televisione. Mentre le competizioni di Milano Cortina 2026 infiammano le piste e i palazzetti, la città continua a celebrare il grande sogno a cinque cerchi. Giovedì 12 febbraio, nel pieno dell’azione olimpica, la celebre giornalista e conduttrice Claudia Peroni invita amici e appassionati a una serata esclusiva nella cornice glamour del JustMe Milano. Dopo aver vissuto l’emozione di essere t edofora ufficiale per questa storica edizione, Claudia ha deciso di riunire campioni dello sport, volti noti dello spettacolo e amici per rendere omaggio ai Giochi nel momento più vibrante della manifestazione.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Questa sera Milano si anima con un evento speciale.

Gli appassionati hanno approfittato della giornata per salire sulla Torre Branca e ammirare la vista del braciere olimpico acceso in piazza Duomo.

