52enne nascondeva un arsenale tra pistole e katane nella sua casa a Cefalù vicino Palermo arrestato

A Cefalù, un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto un vero e proprio arsenale nel suo appartamento. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato pistole, munizioni, katane e anche una balestra nascosti tra mobili e scatoloni. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, quando le forze dell’ordine hanno deciso di intervenire su segnalazione anonima. L’uomo non aveva il permesso di possedere queste armi e ora si trova in caserma.

Un arresto e numerose armi sequestrate, questo il bilancio di un'operazione dei Carabinieri a Cefalù vicino Palermo. Un uomo di 52 anni residente a Castelbuono e già noto alle forze dell'ordine è stato fermato per detenzione abusiva di armi clandestine e detenzione illegale di munizionamento. L'intervento è stato motivato da movimenti sospetti rilevati nei pressi dell'abitazione dell'indagato, dove è stato scoperto un vero e proprio arsenale. Un arsenale in casa a Cefalù L'attività di controllo nel territorio ha portato i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù (Palermo) a monitorare un soggetto di Castelbuono, già pluripregiudicato.