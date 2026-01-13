Ucciso a colpi di fucile nella sua auto | arrestato il vicino di casa
Nella mattinata di oggi, un uomo è stato trovato senza vita nel suo veicolo in via Popilia, a Cosenza. La polizia ha arrestato il vicino di casa sospettato di avergli inflitto i colpi di fucile. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e identificare eventuali motivi alla base del gesto.
È stato trovato stamani senza vita al posto di guida della sua auto, in sosta in via Popilia, a Cosenza. La vittima è Luca Carbone, 38 anni, raggiunto da colpi d’arma da fuoco. Nelle vicinanze sono stati recuperati tre bossoli. Il sopralluogo della scientifica ha chiarito subito il quadro: fori di proiettile sul parabrezza e sulla carrozzeria, sul lato del guidatore, con colpi esplosi dall’esterno, e dunque omicidio. Nel pomeriggio i carabinieri del Comando provinciale hanno eseguito un provvedimento di fermo e hanno condotto in caserma il presunto responsabile, un vicino di casa. Con lui è stata accompagnata anche la moglie, sentita per ulteriori accertamenti investigativi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
