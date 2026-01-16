Arbitro Cagliari Juve | designato il fischietto del match Chi dirige la sfida dell’Unipol Domus

È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la partita tra Cagliari e Juventus in programma all’Unipol Domus. La scelta del fischietto si inserisce nel consueto processo organizzativo delle gare, garantendo la regolarità e la trasparenza della competizione. Di seguito, i dettagli sull’arbitro incaricato di dirigere questo incontro e le sue precedenti esperienze.

Arbitro Cagliari Juve, designato il fischietto del match di domani sera. Ecco chi dirige la sfida in programma all’Unipol Domus. La Juventus ha conosciuto ufficialmente il nome del direttore di gara che arbitrerà il prossimo impegno di campionato, snodo fondamentale per il cammino della squadra. Sono infatti arrivate le designazioni complete per il prossimo turno di Serie A. Per la delicata trasferta di Cagliari-Juventus, attesa alla Unipol Domus per sabato 17 gennaio alle ore 20.45, la scelta dell’AIA è ricaduta su Davide Massa. Il fischietto della sezione di Imperia dovrà gestire una gara che si preannuncia accesa e sarà supportato lungo le linee laterali dalla coppia di assistenti formata da Dei Giudici e Moro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Arbitro Cagliari Juve: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida dell’Unipol Domus Leggi anche: Arbitro Juve Roma: designato il fischietto del match. Chi dirige la sfida dell’Allianz Stadium Leggi anche: Arbitro Juve Cagliari: designato il fischietto del match. Chi dirigerà la sfida dell’Allianz Stadium Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Juve-Cremonese: l'arbitro, i precedenti e tutte le designazioni per la 20ª giornata; Arbitro Genoa Cagliari: designato il fischietto del match; Arbitro Juve Cremonese | designato il fischietto ufficiale Ecco chi dirigerà il match dell’Allianz Stadium; Arbitro Inter-Napoli: designato Dobelli per la 20ª giornata di Serie A. Arbitro Cagliari Juventus: designato il fischietto del match - Arbitro Cagliari Juventus: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara dell’Unipol Domus valida per il 21° turno del campionato L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota l ... cagliarinews24.com

Prima volta in trasferta fra la Juventus e l’arbitro del turno infrasettimanale - Sassuolo e Juventus contano – assieme – 5 precedenti con l’arbitro designato per il turno infrasettimanale che scatterà domani, martedì 6 gennaio. tuttojuve.com

Pagina 2 | Juve-Cremonese: l'arbitro, i precedenti e tutte le designazioni per la 20ª giornata - Ufficiali i direttori di gara per le partite del prossimo turno del massimo campionato italiano: chi andrà allo Stadium ... tuttosport.com

ADDIO GIANLUCA DEIANA, IL NOSTRO ARBITRO DAL CUORE D'ORO Se n'è andato improvvisamente, per un infarto nel suo appartamento ad Assemini. Gianluca, originario di Loceri, arbitro UISP Cagliari, lascia un figlio di 15 anni, Giovanni, e un vuoto - facebook.com facebook

#CagliariMilan, Moviola bene l'arbitro #Abisso: direzione di gara corretta. Nessun rigore su mano di #Ricci #SempreMilan #milan #SerieA #var x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.