Juve-Benfica designato l’arbitro | dirige Gözübüyük

Per la partita di UEFA Champions League tra Juventus e Benfica, è stato ufficialmente annunciato l’arbitro che dirigerà l’incontro. Gözübüyük sarà l’arbitro designato, pronto a gestire la sfida in programma. Questa designazione fa parte della preparazione alla gara, importante per entrambe le squadre e per gli appassionati di calcio europei.

Designazione ufficiale in vista della notte europea. La Juventus conosce l’arbitro della sfida casalinga di UEFA Champions League contro il Benfica. La UEFA ha affidato la direzione dell’incontro a Serdar Gözübüyük. Il fischietto dei Paesi Bassi guiderà una squadra arbitrale quasi interamente olandese: Rogier Honig e Patrick Inia saranno gli assistenti, mentre il quarto uomo sarà Jeroen Manschot, incaricato della gestione delle panchine. Capitolo tecnologia: in sala VAR opererà il belga Bram Van Driessche, affiancato dall’olandese Dennis Higler nel ruolo di AVAR. Tutto definito, dunque, per il calcio d’inizio allo Stadium, in una gara che pesa sul cammino europeo della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà la partita tra Juventus e Benfica in programma mercoledì sera allo Stadium. La designazione garantisce l’organizzazione e il corretto svolgimento dell’incontro, con un’attenzione particolare alle norme e alle regole del gioco. Di seguito i dettagli sul fischietto incaricato di arbitrare questa sfida europea.

