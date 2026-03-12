Commissioni regionali speciali oggi tutto dipende da Fratelli d'Italia se Lega e Forza Italia continuano a litigare

Oggi la composizione delle commissioni regionali speciali in Campania dipende da Fratelli d’Italia, mentre Lega e Forza Italia proseguono le tensioni tra loro. La coalizione di centrodestra si trova di fronte a questa sfida senza aver trovato un accordo condiviso, lasciando incertezza sulle nomine e sui ruoli che verranno assegnati. La situazione rimane in sospeso in attesa di sviluppi.

