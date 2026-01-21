Commissioni regionali speciali | la Lega ne vuole una su America's Cup Forza Italia c'è il problema Zannini

In Italia, le commissioni regionali speciali rappresentano strumenti di approfondimento e monitoraggio su temi di interesse pubblico. Recentemente, il centrodestra propone quattro nuove commissioni, tra cui una sulla Trasparenza, mentre partiti come Forza Italia e Fratelli d’Italia avanzano richieste specifiche su temi quali femminicidi e trasporti. La discussione riflette l’attenzione delle forze politiche su questioni chiave per il Paese e la volontà di approfondire tematiche di attualità.

Quattro commissioni speciali da affidare al centrodestra, la più contesa è la Trasparenza. Forza Italia ne chiede una sui femminicidi, Fdi una sui trasporti. Consiglio regionale Campania, c'è un problema sui gruppi. Per le Commissioni scontro su Trasporti a Lista Fico. Il Consiglio regionale della Campania affronta una criticità legata ai gruppi politici, con uno scontro sulla Commissione Trasporti a guida Lista Fico. Sondaggi politici, Fratelli d'Italia sale e la Lega crolla: Forza Italia torna in testa. Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un aumento di Fratelli d'Italia, che si attesta al 28,4%. VENEZIA | COMMISSIONI REGIONALI: LA LEGA FA INCETTA DI PRESIDENZE, IL PD DI VICEPRESIDENZE. 12/01/2026 VENEZIA – Mattinata di votazioni in Consiglio Regionale dove sono stati eletti presidenti e vice presidenti delle commissioni consiliari permanenti. La maggioranza delle cariche va a Lega e ... Commissioni regionali Campania, stallo nel campo largo: Avs e Iv protestano, Casillo prende tempo, Fico resta defilato ma vuole chiudere entro il 21.

