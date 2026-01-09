Messina a rischio desertificazione giovani in fuga e anziani soli | chiesto un piano concreto per ambiente e lavoro

Messina affronta sfide legate alla desertificazione, allo spopolamento e all'invecchiamento della popolazione. La richiesta è di un piano concreto che valorizzi l’ambiente e sostenga il settore agricolo e forestale, al fine di contrastare il declino territoriale. È fondamentale intervenire con strategie mirate per preservare il territorio, favorire l’occupazione e migliorare la qualità di vita di tutte le fasce della popolazione.

"I nostri comuni si spopolano, i giovani fuggono e gli anziani restano sempre più soli. Non ci rassegniamo al declino del territorio: bisogna valorizzare l'ambiente per contrastare la desertificazione e chiedere alla Regione più attenzione e risorse per il lavoro agricolo e forestale".

