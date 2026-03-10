Il Cesena, dopo aver vinto contro il Pescara il 6 febbraio, ha registrato un calo di rendimento che lo ha portato dalla zona playoff a rischiare la retrocessione diretta. La squadra ha raccolto pochi punti nelle ultime partite, facendo scivolare la posizione in classifica e mettendo in discussione la permanenza in Serie B. La situazione attuale è diventata molto complicata per il club.

La situazione della classifica di Serie B si è ribaltata drasticamente per il Cesena, che dopo la vittoria contro il Pescara del 6 febbraio ha subito un calo di rendimento preoccupante. La squadra di Mignani, inizialmente proiettata verso i playoff, ora rischia la zona pericolosa a soli nove punti dalla salvezza. Con soli due punti raccolti in sei gare, il distacco con le dirette concorrenti si è allargato, costringendo la truppa romagnola a guardarsi alle spalle invece che guardare avanti. I numeri raccontano una storia diversa rispetto al successo iniziale: mentre il Catanzaro e il Palermo hanno consolidato la vetta, il Cavalluccio ha perso terreno su più fronti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena in caduta libera: da playoff a rischio playout

Articoli correlati

Cesena, continua la crisi: è un 2026 da Serie C. Ora i playoff sono a rischio...Oltre agli applausi dei 250 tifosi spezzini accorsi in Romagna per festeggiare una vittoria esterna che mancava dall’8 dicembre, sabato scorso al...

Il Cesena riceve un Bari in caduta libera, Mignani avverte: "Il cambio di allenatore porta una ventata di novità"Il Cesena torna in campo sabato alle ore 15 allo stadio Manuzzi contro il Bari in caduta libera, i galletti hanno appena esonerato Vivarini e...

Contenuti utili per approfondire Cesena in caduta libera da playoff a...

Temi più discussi: DIRETTA I Modena-Cesena, derby ad alta tensione al Braglia. Mignani preferisce Piacentini a Mangraviti; Verso Modena - Cesena, Sottil: Intensi, non frenetici. Più calmi e lucidi, osiamo e torniamo sbarazzini; Mignani ha perso il suo Cesena. Ecco perché non può più restare; Il Monza domina a Cesena e fa sognare i tifosi.

Modena fermato dal palo, il Cesena si difende e si tiene stretto il punto: derby a reti biancheAl Braglia un derby tutt'altro che entusiasmante, il Cesena si limita a difendersi e torna in Romagna con un punto. I canarini possono recriminare per un palo di Gerli ... cesenatoday.it

Sei punti nelle ultime sette gare. Adesso il passo è da playoutLa sensazione di una squadra in caduta libera che ha avuto chi ha assistito alla prestazione di Chiavari, fotocopia ... ilrestodelcarlino.it

Cesena FC - facebook.com facebook

Pagelle Primavera, Cesena- #Milan 3-2: disastro Bouyer. Lontani spreca. Scotti cuore e grinta #SempreMilan #MilanPrimavera x.com