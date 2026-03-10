Durante la Paris Fashion Week, Charlotte Casiraghi ha sfilato per Chanel in occasione della presentazione della collezione Autunno Inverno 2026-2027. La sua presenza in passerella ha ulteriormente confermato il suo ruolo di rappresentante dello stile della maison. La modella e influencer ha indossato i capi progettati dal brand, attirando l’attenzione sulla sua interpretazione moderna delle creazioni.

In occasione della sfilata Chanel Autunno Inverno 2026-2027, andata in scena durante la Paris Fashion Week, Charlotte Casiraghi ha confermato ancora una volta il suo ruolo di interprete contemporanea dello stile della maison. Il fulcro dell’ensemble è un tailleur in tweed color verde smeraldo, reinterpretazione contemporanea di uno dei codici più riconoscibili della maison. La giacca, dalla linea strutturata ma essenziale, valorizza la silhouette con proporzioni equilibrate e dettagli raffinati, mentre la gonna midi coordinata aggiunge femminilità al completo. La scelta cromatica, intensa e luminosa, dona profondità al tessuto e conferisce al look una presenza scenica raffinata ma non eccessiva. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Da Chanel per la sfilata A/I 2026-27, Charlotte Casiraghi ha confermato il suo ruolo di interprete contemporanea dello stile della maison

Articoli correlati

Charlotte Casiraghi, che alla sfilata di Chanel Haute Couture ha fatto centro col suo tubino bianco (che piace anche a Rosalìa)Essenziale, dritta al punto, senza fronzoli, l'ambassador della Maison dalla doppia C, presenza certa e solida ai défilé parigini, ha dimostrato che,...

Quella volta che Charlotte Casiraghi sfilò per Chanel a cavalloRicordiamo uno dei momenti più iconici della Maison parigina, a pochi giorni dalla sfilata Haute Couture alla Paris Fashion Week 2026 Nel panorama...

Aggiornamenti e notizie su Charlotte Casiraghi

Temi più discussi: Le slingback bicolor di Charlotte Casiraghi hanno un tacco che sicuramente adorerai; Da Miu Miu a Chanel, ora la moda si racconta con i book club; Charlotte Casiraghi: Siamo nell’era del trauma. Raccontare le ferite è necessario, ma non possiamo diventare solo quelle. I miei privilegi sono una fortuna, non un merito; Il libro è di moda: da accessorio chic ai book club delle Maison, è bookcore couture.

Charlotte Casiraghi alla sfilata Chanel: il look verde prato e le slingback goloseUn esclusivo tailleur verde prato dai bottoni gioiello, ma a far impazzire i social è stato un dettaglio goloso sulle scarpe ... iodonna.it

Charlotte Casiraghi con la borsa Chanel Classic Flap 11.12 e l'iconico tailleur di tweed, l'eleganza eterna secondo CocoCharlotte Casiraghi con la borsa Chanel Classic Flap 11.12, l'iconico tailleur di tweed e le sling back bicolore alla Paris Fashion Week incarna alla perfezione l'eleganza senza tempo della maison ... vogue.it

CHE CHIC IN CHANEL! Chi di verde si veste di beltà sua si fida recita un noto proverbio e infatti Charlotte Casiraghi è stupenda alla sfilata Chanel! #chanel #charlottecasiraghi - facebook.com facebook

Sotto i riflettori da sempre, eppure così misteriosa, ora Charlotte Casiraghi si rivela davvero in un libro. Dove ricorre agli scrittori di un tempo per confidarsi sulla maternità, la bellezza, e quello che succede quando esploriamo le crepe dentro di noi. Ma niente tr x.com