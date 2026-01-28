Durante la sfilata di Chanel, l’attrice ha catturato l’attenzione con un nuovo taglio di capelli. Ha sfoggiato un bob clavi-cut che ha fatto subito parlare sui social. La star si è seduta in prima fila, sorridendo mentre il pubblico ammirava il suo nuovo look. La passerella di oggi non è stata solo moda, ma anche un’occasione per le celebrità di rinnovarsi.

L e settimane della moda non sono solo una vetrina per abiti da sogno e haute couture, ma anche il palcoscenico privilegiato per le star che vogliono sfoggiare i propri cambi look. Alla sfilata Chanel Haute Couture primavera-estate 2026, Penélope Cruz ha scelto, infatti, il front row parigino per sorprendere tutti con un taglio di capelli completamente nuovo. L’attrice ha detto addio alle lunghezze ed è entrata ufficialmente a far parte del team bob, il taglio per eccellenza del 2026 per le amanti del medio corto. Giorgio Armani PE2026. guarda le foto Il clavi-cut: il bob più chic della stagione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attrice incanta la prima fila della sfilata Haute Couture di Chanel con un nuovo bob clavi-cut

La sfilata Haute Couture di Chanel al Grand Palais ha attirato star di diverse generazioni, come Nicole Kidman e Penélope Cruz.

La seconda giornata di Haute Couture a Parigi si conclude con la sfilata di Giorgio Armani Privé.

