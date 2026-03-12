Come Russell Crowe ha finito per promuovere questo marchio britannico di orologi indie

Russell Crowe, noto attore, regista e musicista, è diventato recentemente volto di un marchio britannico di orologi indie. La sua passione per gli orologi certificati l’ha portato a collaborare con questa azienda, che produce orologi di nicchia. La sua presenza nella campagna pubblicitaria ha attirato l’attenzione su questo brand emergente, che punta a farsi conoscere attraverso la collaborazione con l’attore.

Russell Crowe: attore, regista, musicista e appassionato di orologi certificato. In uno dei suoi video su TikTok – il suo account in stile finsta si chiama semplicemente igp366 – mostra il suo Patek Philippe Nautilus mentre è a bordo della HMAS Sydney, in occasione del conferimento del grado onorario di comandante nella Royal Australian Navy. (Una cosa molto in stile Crowe.) In un altro video parla a lungo di un piccolo marchio britannico di orologi, William Wood Watches. Ne spiega la storia: William Wood, che prende il nome dal nonno pompiere del fondatore Jonny Garrett, produce orologi riciclando attrezzature dei vigili del fuoco. Crowe...