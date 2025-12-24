Norimberga recensione | Russell Crowe imponente Göring ma il processo ai nazisti ha il freno a mano tirato

La nostra recensione di Norimberga, il film sul processo ai nazisti diretto da James Vanderbilt con Russell Crowe nei panni di Hermann Göring, affiancato da Rami Malek, in un’opera imperfetta ma necessaria. Norimberga è un film ambizioso che affronta il processo ai gerarchi nazisti privilegiando il tono misurato alla forza drammatica. Il rapporto centrale tra Göring e lo psichiatra Kelley, pur sostenuto da un grande Russell Crowe, resta poco approfondito e narrativamente fragile, ma l’opera, seppur imperfetta, ribadisce l’urgenza della memoria storica in un presente sempre più fragile. Norimberga – Russell Crowe (foto Eagle Pictures) Norimberga: dalle leggi al processo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

