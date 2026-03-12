L’Italia ha dimostrato di aver sviluppato una buona preparazione nel baseball, portando a termine partite importanti e mantenendo equilibrio anche nelle situazioni più complicate. Durante un incontro recente, in un momento decisivo, con un corridore in base e due eliminati, il punteggio era 1-2 con Aaron Judge pronto a battere. Il baseball è uno sport noto per la sua imprevedibilità e durezza.

Ninth inning, one on base, two outs, 1-2 count, Aaron Judge in the batter's box. Il baseball è uno sport definito dalla sua crudeltà. Con un semplice colpo della mazza una partita può finire, e un vantaggio di tre punti può diventare una sconfitta anche se sei a uno strike dal vincere. L'Italia è al World Baseball Classic (WBC), il Mondiale di baseball organizzato dalla MLB, la principale lega americana. E ad un certo punto, incredibilmente, era anche avanti di 8-1 contro i padroni di casa, gli Stati Uniti, sul suolo americano del Daikin Park, regno degli Houston Astros. A ricucire lo strappo ci hanno pensato due fuoricampo di Gunnar Henderson e Pete Crow-Armstrong prima, e un single di Roman Anthony poi. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Come ha fatto l'Italia a diventare forte anche a baseball

