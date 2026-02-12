Provedel | La Lazio ha dimostrato di diventare più forte dopo aver eliminato il Bologna dalla Coppa Italia

Dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, Ivan Provedel ha commentato con entusiasmo. Il portiere biancoceleste ha sottolineato come la squadra sia cresciuta, anche dopo un primo tempo complicato, e che questa vittoria dimostra che la Lazio sta diventando più forte.

Breaking: Ivan Provedel ha elogiato la resilienza della Lazio dopo un primo tempo difficile e crede che la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia contro i detentori del Bologna dimostri che stanno "diventando più forti". La Lazio rimonta e pareggia 1-1 contro il Bologna nei tempi regolamentari, prima di trionfare 4-1 ai rigori, con Provedel che ha un impatto decisivo parando un tiro ai rigori. Santiago Castro aveva portato il Bologna in vantaggio al 30?, ma la Lazio ha reagito in una partita molto combattuta, con il sostituto Tijjani Noslin che ha riportato la sua squadra in partita a soli tre minuti dall'inizio del secondo tempo.

