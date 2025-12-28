Come ha fatto Andrea Pignataro a diventare il secondo uomo più ricco d' Italia con miliardi di debiti

Andrea Pignataro è uno dei personaggi più enigmatici della finanza italiana. Con un patrimonio stimato di 36,9 miliardi di euro, è il secondo uomo più ricco del paese, pur mantenendo un profilo molto riservato e senza una presenza pubblica evidente. La sua storia solleva curiosità e domande sulla natura della sua ricchezza e sulle modalità con cui ha raggiunto tale posizione, nonostante le complessità finanziarie e i debiti accumulati.

Un fantasma. Come Andrea Pignataro ce ne sono pochi. Con 36,9 miliardi di patrimonio stimato è il secondo uomo più ricco d'Italia - senza risiedervi - e a malapena si trova una foto del suo volto. Niente pubblicità sui giornali o profili social, poche informazioni disponibili. Eppure l'attività.

Andrea Pignataro, archiviata l'inchiesta sull'evasione fiscale del secondo uomo più ricco d'Italia: «Norme troppo complesse, non era consapevole». A rate pagherà 283 ... - «Va sottolineato come effettivamente negli anni di interesse la normativa tributaria di riferimento fosse caratterizzata da obiettiva complessità e ambiguità». corrieredibologna.corriere.it

Evasione fiscale, archiviato Andrea Pignataro: il secondo uomo più ricco d’Italia "convince" i giudici con un fascicolo di documenti - Andrea Pignataro, 55 anni, bolognese, fondatore del colosso finanziario Ion Group e secondo solo a Giovanni Ferrero nella classifica dei patrimoni italiani, non ha convinto i giudici con un assegno, ... affaritaliani.it

Sul podio è presente anche Andrea Pignataro, che ha rilevato l’azienda bolognese di abbigliamento sportivo Macron. Ecco la graduatoria completa, secondo la rivista Forbes facebook

