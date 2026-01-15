Amore a 4 zampe | iniziativa di solidarietà per cani e gatti

A Pontecagnano Faiano, nel gennaio 2026, il Polo XVIII Giugno ha avviato una raccolta di alimenti, farmaci e accessori per cani e gatti in difficoltà. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con associazioni locali, mira a supportare gli animali bisognosi e a sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto e della cura degli animali domestici.

Pontecagnano Faiano, gennaio 2026- Il Polo XVIII Giugno, in collaborazione con diverse associazioni locali, ha lanciato una raccolta di alimenti, farmaci e accessori per sostenere cani e gatti in difficoltà. L'iniziativa, inserita nel calendario di appuntamenti per il mese di gennaio, mira a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: "Aggiungi un nonno a tavola", l'iniziativa che promuove le adozioni di cani e gatti anziani Leggi anche: A Roma un riciclo d’amore per cani e gatti dei rifugi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Dodici scatti per promuovere l'adozione: iniziata la distribuzione del calendario dello Sportello 4 zampe; Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe, posti ancora disponibili; Calendario 2026 dello Sportello a 4 Zampe: dodici mesi per promuovere le adozioni; Genova, nasce il corso “Vivere bene con il proprio familiare a quattro zampe”. Amore a 4 zampe: iniziativa di solidarietà per cani e gatti - Si terrà, in occasione della festività di Sant'Antonio Abate, la benedizione degli animali e per tutto il mese di Gennaio sarà possibile donare crocchette, scatolette, medicinali, cucce e accessori nu ... salernotoday.it

Iniziativa aperta a tuttti, anche agli amici a 4 zampe - L’iniziativa è pet friendly e family friendly: gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e sono previste attività a misura di bambine e bambini. ilrestodelcarlino.it

’Amici a 4 zampe’ Calendario pro adozione: "Ogni animale merita una famiglia" - PERUGIA– Le immagini di dodici cagnolini pronti per essere adottati sono i protagonisti dei calendari da tavolo 2026 ... msn.com

Amore a Quattro Zampe facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.