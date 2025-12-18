Nebbia in Puglia tredici voli in arrivo a Bari e Brindisi costretti ad atterrare a Roma e Napoli

A causa della fitta nebbia che avvolge gran parte della Puglia, numerosi voli in arrivo a Bari e Brindisi sono stati dirottati su Roma, Napoli e Lamezia Terme. La situazione ha causato disagi e ritardi, con complessivamente tredici voli interessati. La nebbia persistente sta influenzando le operazioni aeroportuali, creando una situazione di emergenza temporanea nelle principali basi pugliesi.

© Anteprima24.it - Nebbia in Puglia, tredici voli in arrivo a Bari e Brindisi costretti ad atterrare a Roma e Napoli Tempo di lettura: < 1 minuto Sono otto i voli in arrivo a Bari e dirottati in altri aeroporti (Roma, Napoli e Lamezia Terme) a causa della nebbia che ormai da diverse ore è presente in molte aree della Puglia. Due, invece, in partenza da Bari per Parigi Orly e Bordeaux, sono stati cancellati. Difficoltà anche all’aeroporto di Brindisi: cinque voli dirottati e tre cancellati. Aeroporti di Puglia in un avviso pubblicato sul proprio portale informa che “a causa di eccezionali condizioni di bassa visibilità tutti i voli e in partenza daper Bari e Brindisi potrebbero subire ritardi o cancellazioni. I nostri operatori stanno fornendo la massima assistenza ai passeggeri per limitare i conseguenti disagi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Maltempo a Napoli, due voli per Capodichino costretti ad atterrare a Roma: provenivano da Londra e Milano Leggi anche: Due nuovi voli invernali di Ryanair in Puglia: partiranno da Bari e non da Brindisi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nebbia in Puglia, tredici voli in arrivo a Bari e Brindisi dirottati - Sono otto i voli in arrivo a Bari e dirottati in altri aeroporti (Roma, Napoli e Lamezia Terme) a causa della nebbia che ormai da diverse ore è presente in molte aree della Puglia. ansa.it

C'è nebbia, aeroporti paralizzati - Aeroporti di Puglia: "Tutti i voli e in partenza da/per Bari e Brindisi potrebbero subire ritardi o cancellazioni" ... rainews.it

Bari 'abbracciata' da una coltre di nebbia. Disagi all'aeroporto: dirottati diversi voli - Il lungomare sotto la nebbia e il resto della città praticamente invisibile: è l'immagine di Bari nel pomeriggio del 18 dicembre, avvolta da una ‘cappa’ che ha creato stupore tra i passanti e diversi ... baritoday.it

#LIVE_METEO - Nebbia che oggi scende già in pieno pomeriggio. #Terlizzi (Ba) in questo momento. #Attenzione durante la serata, su tutta la regione possibili banchi di nebbia molto intensi. di @Michele del ns. gruppo #Whatsapp Meteopuglia in Foto - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.