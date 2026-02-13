Dagli anni Ottanta al Cottagecore, le mode più stravaganti da rubare alle passerelle per un Carnevale 2026 haute couture. La scelta di ispirarsi a stili così diversi si spiega con il desiderio di sorprendere e di portare un tocco di originalità alle maschere tradizionali, anche grazie a dettagli insoliti come pizzi vintage e tessuti ricercati. Quel momento dell’anno si avvicina: per la somma gioia di grandi e piccini, le strade italiane stanno per trasformarsi in un immenso palcoscenico a cielo aperto.

Quel momento dell’anno si avvicina: per la somma gioia di grandi e piccini, le strade italiane stanno per trasformarsi in un immenso palcoscenico a cielo aperto. Cade domenica 15 febbraio il Carnevale 2026 e questo vuol dire una cosa sola: è tempo di smettere i propri panni, ed indossare quelli di qualcun altro per un giorno. E se i soliti travestimenti, per quanto tradizionali e nostalgici possano essere, iniziano oramai a sembrare demodé ecco che ci si appella ancora una volta alla fonte d’ispirazione per eccellenza: le passerelle dell’inverno 2026. La moda si sa, è solita rovistare nel database degli ambiti e delle epoche più disparati per ripescare tendenze che parevano essere dimenticate, spesso le più improbabili. 🔗 Leggi su Dilei.it

Tra passerelle piene di emozioni e sfilate Haute Couture, le nuove tendenze per il 2026 mostrano abiti da sposa che puntano su leggerezza, dettagli artigianali e uno stile più contemporaneo.

La settimana dell’Haute Couture a Parigi si è appena conclusa tra sfilate piene di creatività e abiti da sogno.

