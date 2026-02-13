Dagli anni Ottanta al Cottagecore le mode più stravaganti da rubare alle passerelle per un Carnevale 2026 haute couture
Dagli anni Ottanta al Cottagecore, le mode più stravaganti da rubare alle passerelle per un Carnevale 2026 haute couture. La scelta di ispirarsi a stili così diversi si spiega con il desiderio di sorprendere e di portare un tocco di originalità alle maschere tradizionali, anche grazie a dettagli insoliti come pizzi vintage e tessuti ricercati. Quel momento dell’anno si avvicina: per la somma gioia di grandi e piccini, le strade italiane stanno per trasformarsi in un immenso palcoscenico a cielo aperto.
Quel momento dell’anno si avvicina: per la somma gioia di grandi e piccini, le strade italiane stanno per trasformarsi in un immenso palcoscenico a cielo aperto. Cade domenica 15 febbraio il Carnevale 2026 e questo vuol dire una cosa sola: è tempo di smettere i propri panni, ed indossare quelli di qualcun altro per un giorno. E se i soliti travestimenti, per quanto tradizionali e nostalgici possano essere, iniziano oramai a sembrare demodé ecco che ci si appella ancora una volta alla fonte d’ispirazione per eccellenza: le passerelle dell’inverno 2026. La moda si sa, è solita rovistare nel database degli ambiti e delle epoche più disparati per ripescare tendenze che parevano essere dimenticate, spesso le più improbabili. 🔗 Leggi su Dilei.it
Abiti da sposa, tendenze 2026: dalle passerelle Haute Couture le creazioni che ridefiniscono il sogno nuziale tra leggerezza, artigianato e visione contemporanea
Tra passerelle piene di emozioni e sfilate Haute Couture, le nuove tendenze per il 2026 mostrano abiti da sposa che puntano su leggerezza, dettagli artigianali e uno stile più contemporaneo.
Il rosa è il beauty trend della Parigi Haute Couture PE 2026: in nuance delicate ed eleganti, conquista labbra, rossetti e blush. Dalle passerelle alle ospiti
La settimana dell’Haute Couture a Parigi si è appena conclusa tra sfilate piene di creatività e abiti da sogno.
