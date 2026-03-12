La Coppa del Mondo di combinata nordica 2025-26 si concluderà a Oslo, sulla collina di Holmenkollen. L’atto finale della stagione maschile rappresenta l’evento più importante al di fuori delle competizioni con medaglie in palio. La gara segnerà la conclusione della quarantatreesima edizione del massimo circuito internazionale di questa disciplina.

Atto finale per la Coppa del Mondo maschile 2025-26 di combinata nordica. Il sipario sulla quarantatreesima edizione del massimo circuito calerà sulla collina di Holmenkollen, l’appuntamento più prestigioso in assoluto al di fuori degli eventi con medaglie in palio. Il 15 marzo gli atleti competeranno per una vittoria di elevato peso storico e specifico. Era dal 2015 che la capitale norvegese non rappresentava l’epilogo dell’inverno. Lo fece obtorto collo nel 2020, ma quella conclusione non era programmata in partenza. Viceversa, quest’anno si è optato per un ‘Gran Finale’ in un contesto regale. A dare maggior valore a quanto accadrà nei prossimi giorni, il fatto che la competizione sia unica, nel format della Gundersen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, la Coppa del Mondo 2025-26 finisce nel regale contesto di Oslo

