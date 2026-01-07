Combinata nordica la Coppa del Mondo maschile si prepara alla fondamentale ‘Tre giorni’ di Otepää

La Coppa del Mondo maschile di combinata nordica si appresta a vivere un importante weekend a Otepää, in Estonia. Dal 9 all’11 gennaio, gli atleti affronteranno tre giorni di competizioni che rappresentano un momento chiave della stagione. La località estone si prepara ad accogliere gli atleti e gli appassionati, offrendo un’occasione di confronto e crescita per i protagonisti di questa disciplina.

Sta per cominciare un weekend “pesante” per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. La località di Otepää (Estonia) si appresta a sfruttare pienamente la tre giorni del 9, 10 e 11 gennaio. Ogni dì sarà dedicato a una gara individuale. Si comincia con una mass start, si passa alla gundersen e si chiude con la compact. Il Paese baltico merita un plauso per l’impegno profuso. Non parliamo certo di una superpotenza in termini agonistici o economici, tuttavia ci troviamo di fronte a una realtà decisasi a investire con vigore nella combinata nordica. Si tratta di una radiosa eccezione in un panorama organizzativo viceversa brullo e scarno. 🔗 Leggi su Oasport.it

