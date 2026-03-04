La tappa di Lahti, in Finlandia, rappresenta l’ultimo grande appuntamento di questa stagione per la combinata nordica maschile della Coppa del Mondo 2025-26. Si tratta della penultima gara prima della conclusione del circuito, e molti atleti si preparano a sfidarsi in questa competizione di grande tradizione. La competizione si svolge sulla classica pista finlandese, punto di riferimento per gli appassionati del settore.

Penultima tappa per la Coppa del Mondo maschile 2025-26 di combinata nordica, che si accinge a vivere uno dei propri appuntamenti più prestigiosi. Il fine settimana del 6-7 marzo vedrà difatti gli atleti impegnati a Lahti, in Finlandia. Si tratta di uno degli eventi con la storia più ampia. I Salpausselän kisat, ovverosia i Lahti Ski Games, sono una manifestazione annuale dedicata a tutte le discipline nordiche. Dei “Giochi” veri e propri, essendo multidisciplinari. Nati nel lontano 1923 hanno dovuto incassare solo tre cancellazioni. Nel 1930 per mancanza di neve, nel 1940 a causa della guerra con l’Unione Sovietica e nel 1942 per scarsità di fondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica, per la Coppa del Mondo non può mancare la ‘Classicissima finlandese’ di Lahti!

Combinata nordica, la Coppa del Mondo femminile rientra nella nursery di RamsauPer quanto ancora giovanissima, la Coppa del Mondo femminile di combinata nordica comincia ad avere delle ‘Classiche’.

Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile riparte dal difficile contesto di RamsauLa Coppa del Mondo di combinata nordica è prossima a vivere, anche in questo 2025, il canonico appuntamento pre-natalizio di Ramsau am Dachstein.

Una raccolta di contenuti su Coppa del Mondo

Temi più discussi: Combinata Nordica - Combinata Nordica. Coppa del Mondo - Kulm - Video; Il programma delle gare settimanali: riprendono i circuiti di Coppa del mondo; Combinata Nordica – Coppa del Mondo, Herola vince in volata a Kulm su Lamparter; Combinata nordica: Johannes Lamparter al comando nel PCR a Bad Mitterndorf.

Combinata nordica, nasce la team sprint mista. ‘Ultima spiaggia’ per restare nel programma olimpico?Nel fine settimana, la Coppa del Mondo di combinata nordica farà tappa a Lahti, in Finlandia. Il massimo circuito ha ormai poco da dire in termini di ... oasport.it

Combinata nordica: la FIS studia novità per le prossime stagioniLa Coppa del Mondo di combinata nordica si conferma uno degli eventi più attesi dagli appassionati di sport invernali. La competizione, che vede atleti da tutto il mondo cimentarsi in prove di salto e ... it.blastingnews.com

Nelle dodici gare di Coppa del Mondo disputate nel corso della stagione, Laura PIROVANO ha mancato l’appuntamento con le prime dieci posizioni in due sole occasioni, compresa la dolorosa uscita nel supergigante di Crans Montana quando la vittoria sem facebook

ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, cancellato il SuperG maschile a Garmish per le condizioni meteo condizionate da forte nebbia #SkySport x.com