Ceccano raid notturno a scuola ladri forzano una finestra e rubano i televisori

Da frosinonetoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 27 gennaio 2026, ignoti malfattori hanno forzato una finestra dell'Istituto Comprensivo

Ancora un episodio di microcriminalità ai danni delle istituzioni scolastiche. Nella notte appena trascorsa, quella del 27 gennaio 2026, ignoti malfattori hanno preso di mira l'Istituto Comprensivo "Ceccano Primo", situato in via Giacomo Matteotti, mettendo a segno un furto che colpisce.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

