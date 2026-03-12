Colpita la base militare italiana a Erbil Crosetto e Tajani | Stanno tutti bene nessun ferito

Un attacco ha colpito la base militare italiana a Erbil. Le autorità hanno confermato che tutti i militari coinvolti stanno bene e nessuno è rimasto ferito. L'attacco, avvenuto sabato 28 febbraio, è stato condotto dagli Stati Uniti e Israele come parte di un'operazione preventiva contro l'Iran. La regione del Golfo Persico si trova ora in uno stato di forte tensione.

L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali.