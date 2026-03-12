Nella serata di mercoledì, un drone ha colpito la base italiana situata a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Fortunatamente, l’attacco non ha causato feriti tra i militari presenti. La notizia è stata resa nota dalle autorità italiane, che stanno monitorando la situazione. La base è stata temporaneamente messa in sicurezza mentre si valutano eventuali danni e risposte.

Nella tarda serata di mercoledì, un drone ha colpito la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Ne ha dato notizia il ministro della Difesa Guido Crosetto che ha sentito personalmente il comandante della base. «Non ci sono vittime, né feriti tra il personale italiano», ha dichiarato Crosetto. «Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal capo di Stato maggiore della Difesa e dal comandante del Covi», il Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato con fermezza l’attacco. «Ho appena parlato con l’Ambasciatore d’Italia in Iraq. Per fortuna i nostri militari stanno tutti bene e sono al sicuro nel bunker. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Colpita la base italiana a Erbil: nessun ferito

