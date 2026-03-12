Colpita base italiana! Parla Crosetto | cosa sta succedendo

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, situata nel Kurdistan iracheno, in un’area di crescente tensione nella regione mediorientale. Il fatto è stato annunciato da Crosetto, che ha fornito dettagli sulla situazione e sulle conseguenze dell’attacco. La notizia ha generato attenzione internazionale, mentre le autorità italiane stanno valutando le prossime mosse. La base è stata danneggiata, senza ancora chiarire eventuali vittime.

Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno, in un contesto di tensione nell'area mediorientale. A riferire l'accaduto è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, precisando che, secondo le prime verifiche, non risultano vittime tra i militari italiani presenti nella struttura. L'episodio è emerso durante una trasmissione televisiva: il deputato Angelo Bonelli, leader di Avs, ha reso noto in diretta il contenuto di un messaggio ricevuto dal ministro mentre era ospite di Realpolitik su Rete4. Nel testo, Crosetto ha rassicurato sulla situazione del personale italiano: "Nessuna vittima tra i nostri militari".

Iran, colpita base italiana a Erbil. Crosetto: "Stanno tutti bene"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha riferito che la base militare italiana a Erbil (Kurdistan iracheno) è stata colpita da un missile.

Meloni non preavvisata sull'Iran, colpita base italiana in Kuwait "ma tutti incolumi"

