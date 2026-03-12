Iran colpita base italiana a Erbil Crosetto | Stanno tutti bene – La diretta

Un missile ha colpito una base italiana a Erbil, in Iraq, secondo quanto comunicato dal ministro della Difesa. Crosetto ha confermato che non ci sono vittime né feriti tra il personale presente. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulla dinamica dell’attacco o sui responsabili. La situazione è sotto controllo e il personale è in buone condizioni.

Home > Esteri > E’ successo in Iraq. Non ci sono né vittime né feriti tra il personale Un missile ha colpito una base italiana a Erbil, in Iraq. Lo ha fatto sapere il ministro della Difesa Guido Crosetto precisando che non ci sono né vittime né feriti tra il personale. “Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei Covi”, ha affermato. Nel frattempo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l’Iran “è praticamente al capolinea” e non ha risparmiato le critiche nei confronti della Spagna minacciando ancora una volta Madrid di “tagliare” tutte le relazioni commerciali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

