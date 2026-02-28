Dove sono e cosa fanno i militari italiani in Medio Oriente La basi in Kuwait e a Erbil l’operazione Leonte della Brigata Sassari

Da quotidiano.net 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Attualmente, circa 300 militari italiani sono schierati alla base Al Salem in Kuwait, che è stata colpita da un missile iraniano. La Brigata Sassari è coinvolta nell’operazione Leonte in Medio Oriente, con la presenza di forze in diverse location, tra cui anche Erbil. Questi soldati svolgono attività operative e di supporto nelle rispettive basi.

Roma, 28 febbraio 2026 – Nella base Al Salem in Kuwait colpita da una missile iraniano si trovano circa 300 militari italiani. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito subito che i nostri connazionali coinvolti sono “tutti incolumi”. I missili balistici infatti indirizzati contro la base sono stati “intercettati con successo” dalla contraerea del Paese. Nelle vicinanze di Al Salem sarebbero caduti “frammenti e detriti dell'operazione”. La base italiana in Kuwait è utilizzata per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione e fornisce supporto logistico alle operazioni militari italiane in Africa orientale e nell'Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

dove sono e cosa fanno i militari italiani in medio oriente la basi in kuwait e a erbil l8217operazione leonte della brigata sassari
© Quotidiano.net - Dove sono (e cosa fanno) i militari italiani in Medio Oriente. La basi in Kuwait e a Erbil, l’operazione Leonte della Brigata Sassari

Leggi anche: F-35 e aerei nelle basi militari: così i satelliti della Cina svelano le mosse Usa in Medio Oriente

Attacco iraniano alle basi nel Golfo, Tajani: “Militari italiani nella base colpita in Kuwait”Una nuova ondata di attacchi missilistici attribuiti all’Iran ha interessato diversi obiettivi nell’area del Golfo e ha coinvolto anche una base in...

Contenuti utili per approfondire Medio Oriente.

Temi più discussi: Milano, tram 9 deraglia: dove è successo e cosa sono i nuovi Tramlink; Messico in 13 giorni, senza cliché ma in sicurezza; Viaggio nelle Real Ale inglesi (parte 1): dove e cosa bere a Sheffield; Le 15 migliori cose da fare e i luoghi da visitare in Islanda.

Piante alimurgiche: guida completa per chi ama la natura e la cucinaPiante alimurgiche: cosa sono e come usarle in cucina Le piante alimurgiche sono erbe spontanee commestibili che crescono senza intervento umano e ... nonnapaperina.it

dove sono e cosaOlimpiadi Milano 2026, le case delle nazioni: dove sono e cosa offronoOlimpiadi 2026: a Milano le case delle nazioni trasformano ville e musei in una Expo diffusa per tifosi e delegazioni: scopri dove sono. msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.