Attualmente, circa 300 militari italiani sono schierati alla base Al Salem in Kuwait, che è stata colpita da un missile iraniano. La Brigata Sassari è coinvolta nell’operazione Leonte in Medio Oriente, con la presenza di forze in diverse location, tra cui anche Erbil. Questi soldati svolgono attività operative e di supporto nelle rispettive basi.

Roma, 28 febbraio 2026 – Nella base Al Salem in Kuwait colpita da una missile iraniano si trovano circa 300 militari italiani. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha chiarito subito che i nostri connazionali coinvolti sono “tutti incolumi”. I missili balistici infatti indirizzati contro la base sono stati “intercettati con successo” dalla contraerea del Paese. Nelle vicinanze di Al Salem sarebbero caduti “frammenti e detriti dell'operazione”. La base italiana in Kuwait è utilizzata per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione e fornisce supporto logistico alle operazioni militari italiane in Africa orientale e nell'Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dove sono (e cosa fanno) i militari italiani in Medio Oriente. La basi in Kuwait e a Erbil, l’operazione Leonte della Brigata Sassari

