Buon compleanno Massimo! | il 19 febbraio Napoli celebra Troisi con la sorella Rosaria

Il 19 febbraio Napoli ricorda Massimo Troisi, nel giorno del suo 73° compleanno. La città celebra il suo talento e la sua figura, rendendo omaggio alla sua memoria attraverso iniziative che coinvolgono anche la famiglia, come la sorella Rosaria. Questo evento rappresenta un’occasione per riscoprire l’uomo oltre la celebrità, mantenendo vivo il suo ricordo nel cuore di Napoli.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 73 anni, il mito di Massimo Troisi torna a vivere nel cuore della sua Napoli attraverso un racconto che va oltre l’icona del cinema e del teatro. Giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 17.00, la sede di 50&Più Napoli ospiterà l’evento speciale “ Buon compleanno, Massimo!”, nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo di incontri “ Il Valore dell’Esperienza”. Ospite d’onore della serata sarà Rosaria Troisi, sorella dell’attore, che presenterà il suo libro “ Caro Massimo, ti scrivo perché.”. L’incontro permetterà di compiere un viaggio emozionale ed emozionante: verranno celebrati il genio cinematografico, l’attore e il regista che ha cambiato il volto della commedia italiana, ma anche il Massimo “uomo” e “fratello”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

