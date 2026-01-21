Buon compleanno Massimo! | il 19 febbraio Napoli celebra Troisi con la sorella Rosaria

Da parlami.eu 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 febbraio Napoli ricorda Massimo Troisi, nel giorno del suo 73° compleanno. La città celebra il suo talento e la sua figura, rendendo omaggio alla sua memoria attraverso iniziative che coinvolgono anche la famiglia, come la sorella Rosaria. Questo evento rappresenta un’occasione per riscoprire l’uomo oltre la celebrità, mantenendo vivo il suo ricordo nel cuore di Napoli.

Nel giorno in cui avrebbe compiuto 73 anni, il mito di  Massimo Troisi  torna a vivere nel cuore della sua Napoli attraverso un racconto che va oltre l’icona del cinema e del teatro. Giovedì   19 febbraio 2026, alle ore  17.00, la sede di  50&Più Napoli  ospiterà l’evento speciale “ Buon compleanno, Massimo!”, nuovo appuntamento della terza edizione del ciclo di incontri “ Il Valore dell’Esperienza”. Ospite d’onore della serata sarà  Rosaria Troisi, sorella dell’attore, che presenterà il suo libro “ Caro Massimo, ti scrivo perché.”. L’incontro permetterà di compiere un viaggio emozionale ed emozionante: verranno celebrati il genio cinematografico, l’attore e il regista che ha cambiato il volto della commedia italiana, ma anche il  Massimo “uomo” e “fratello”. 🔗 Leggi su Parlami.eu

buon compleanno massimo il 19 febbraio napoli celebra troisi con la sorella rosaria

© Parlami.eu - “Buon compleanno, Massimo!”: il 19 febbraio Napoli celebra Troisi con la sorella Rosaria

Leggi anche: Buon compleanno Antonella: un tributo speciale alla nostra sorella meravigliosa

Buon compleanno Massimo Silvestri, Oscar Prudente, Gennaro Gattuso…Oggi, 9 gennaio, si celebrano i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali, tra cui figure nel giornalismo, musica, sport, architettura e politica.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.