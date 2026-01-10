Cisgiordania palestinese preso a bastonate da coloni israeliani | il video della brutale aggressione

Un episodio di violenza si è verificato nella Cisgiordania, quando un uomo palestinese di 67 anni, Basim Saleh Yassin, è stato brutalmente aggredito con bastoni da un gruppo di coloni israeliani mascherati. Il video dell'aggressione mostra la gravità dell'evento, che evidenzia le tensioni nella regione e le conseguenze di un conflitto ancora aperto.

Decine di uomini mascherati, armati di bastoni, hanno fatto irruzione in un vivaio e aggredito un uomo palestinese, Basim Saleh Yassin, 67 anni. E' successo a Deir Sharf, nella Cisgiordania occupata, l'8 gennaio. Due persone che hanno assistito alla violenza, membri della famiglia proprietaria della struttura, hanno detto che gli autori sono dei coloni israeliani. Quando i lavoratori li hanno visto arrivare sono fuggiti ma siccome Yassin è sordo non ha potuto sentire i suoi colleghi che lo avvertivano di scappare. L'uomo poi è stato portato in ospedale a causa di una frattura alle mani e ad altre ferite a visto, torace e schiena.

GoodMorning Genova. . #GMG TAMER W. NASSAR: PARLIAMO ANCHE DI CISGIORDANIA Intervista a Tamer W. Nassar, educatore palestinese del progetto SAI della coop. Il Cesto. La denuncia per la situazione in #Palestina, con uno sguardo diretto sulla s - facebook.com facebook

L'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha dichiarato che oltre 12.000 bambini palestinesi vivono in uno stato di "sfollamento forzato" nella Cisgiordania occupata, a causa delle ripetute incursioni e operazioni militari israeliane. Dal 21 x.com

