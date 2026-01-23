Biblioteca comunale numeri in aumento nel 2025 | oltre 43 mila libri in prestito

Nel 2025, la Biblioteca comunale di Riccione registra un incremento nei servizi di prestito e nelle attività culturali, con oltre 43.000 libri prestati nel corso dell’anno. Questo bilancio positivo riflette l’interesse crescente della comunità verso l’offerta culturale e i servizi di consultazione. La biblioteca continua a rappresentare un punto di riferimento per cittadini e studiosi, confermando il suo ruolo centrale nel panorama culturale locale.

Un altro bilancio positivo per la Biblioteca comunale di Riccione che traccia il report annuale delle attività culturali e dei servizi di prestito e consulenza erogati nel corso del 2025. Un trend che conferma come la biblioteca di viale Lazio sia non solo un polo importante di divulgazione.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Alatri ottiene un finanziamento di oltre 12.000 euro per l’acquisto di nuovi libri destinati alla Biblioteca Comunale “Luigi Ceci”

Il nuovo servizio di prestito libri H24. E un prezioso volume del 1600 in bibliotecaLa biblioteca comunale Antonio Balbiani di Bellano amplia i servizi offerti con l’introduzione del prestito libri H24, garantendo maggiore flessibilità agli utenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Biblioteca comunale e Archivio Storico: mercoledì 21 gennaio chiusura al pubblico; Biblioteca civica di Riva del Garda: numeri in crescita; Biblioteca comunale di Cantù, da mercoledì 21 gennaio riaprono la sala studio e la sala ragazzi; Biblioteca di Villaggio del Sole, a un mese dall’apertura costante incremento di presenze e prestiti.

Vicopisano, il 2025 della Biblioteca Peppino ImpastatoCi sono numeri che non sono solo numeri: sono persone, storie, incontri, generazioni che si incontrano. La Biblioteca Comunale Peppino Impastato di ... gonews.it

Imola, biblioteche in crescita: nel 2025 oltre 120mila prestiti e 161mila presenzeLe biblioteche imolesi chiudono il 2025 con numeri in crescita: +3,4% di prestiti, oltre 161.100 le presenze complessive di cui più di 20mila ... corriereromagna.it

Alpinismo Giovanile – Presentazione attività 2026 Venerdì 30 gennaio alle ore 19.00 Biblioteca comunale di Maniago Durante la serata presenteremo il calendario delle escursioni 2026 e le modalità di partecipazione per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 17 ann - facebook.com facebook