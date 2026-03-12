Colesterolo alto? Potrebbe dipendere anche dai rumori notturni

Una recente ricerca coinvolge 272 mila persone e rivela che chi dorme vicino a strade trafficate ha livelli di colesterolo più elevati. Lo studio analizza la relazione tra esposizione ai rumori notturni e i valori di colesterolo nel sangue, evidenziando un collegamento tra ambiente e salute cardiovascolare. I risultati suggeriscono che i rumori provenienti dal traffico potrebbero influenzare i livelli di colesterolo.

Di solito, quando si parla di colesterolo alto, si guarda nel piatto. Troppa carne rossa, pochi vegetali, anni di abitudini sbagliate. Ma uno studio appena pubblicato su Environmental Research suggerisce che potrebbe esserci un altro fattore, difficile da controllare: il rumore che entra dalla finestra della camera da letto mentre dormiamo. L'analisi, condotta su 272 mila adulti nel Regno Unito, nei Paesi Bassi e in Finlandia ha rilevato che chi vive vicino a strade trafficate ha profili lipidici peggiori. Più nel dettaglio, livelli più alti di colesterolo LDL — quello "cattivo", responsabile dell'accumulo di placche nelle arterie — e di altri grassi nel sangue associati al rischio cardiovascolare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Colesterolo alto? Potrebbe dipendere anche dai rumori notturni Articoli correlati Fabrizio Romano spiega: «Chiesa o Maldini? Potrebbe anche dipendere dall’ingaggio di Mateta»Calciomercato Juve, società bianconera su tre grandi nomi per la porta in estate. "Limitare i rumori notturni in via del Portonaccio"Scrive la segnalante:Quasi ogni giorno, a finestre chiuse o aperte, l’incubo di tutti i condomini di via del Portonaccio e Viale Italia da 20 anni a... Contenuti utili per approfondire Colesterolo alto Se soffri di colesterolo alto, la corsa lenta è la medicina più efficace, segui queste regole per abbassarlo velocementeSe le analisi del sangue non danno i risultati sperati, è il momento di curare alimentazione e fisico: il colesterolo alto si combatte così. sportoutdoor24.it Colesterolo alto: perché può mettere a rischio la salute non solo del cuoreIl colesterolo alto potrebbe avere un ruolo più importante del previsto nello sviluppo della demenza. A suggerirlo è un nuovo studio condotto in Corea del Sud, secondo cui mantenere bassi livelli di ... blitzquotidiano.it