Fabrizio Romano spiega | Chiesa o Maldini? Potrebbe anche dipendere dall’ingaggio di Mateta

Fabrizio Romano analizza le possibili scelte di mercato legate alla Juventus, evidenziando come la decisione tra Chiesa e Maldini possa essere influenzata anche dall’ingaggio di Mateta. Un approfondimento che prende in considerazione vari fattori, inclusi gli aspetti economici, per comprendere meglio le strategie della società bianconera in questa sessione di mercato.

. Le dichiarazioni dell’esperto di mercato. La Juventus entra nel vivo della fase finale del mercato invernale con una strategia chiara: puntellare l’attacco seguendo una logica di sostenibilità e opportunità. Mentre la trattativa per Mateta prosegue con il Crystal Palace, i riflettori si spostano con decisione su Daniel Maldini. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha confermato come il talento in uscita dall’ Atalanta sia diventato un’opzione concreta per il ruolo di vice-Yildiz, superando nelle gerarchie bianconere ipotesi più onerose come quella di un ritorno di Federico Chiesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabrizio Romano spiega: «Chiesa o Maldini? Potrebbe anche dipendere dall’ingaggio di Mateta» Leggi anche: Calciomercato Juve LIVE: Chiesa superato da Maldini, si spinge per Mingueza e Mateta. Beto nome nuovo Leggi anche: Chiesa Juventus, il calciatore ha preso una decisione importante sul ritorno: l’indiscrezione di Fabrizio Romano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Romano: Juve in vantaggio per il ritorno di Chiesa, per Raspadori manca il sì definitivo; Matteo Moretto sul vice Yildiz: Il Liverpool chiede 15 milioni per Chiesa, ma per la Juventus voglio tenere pure altro nome; Calciomercato live: Guendouzi va al Fenerbahce, Lazio su Daniel Maldini, la Juventus pensa a Chiesa; La Juve cerca esperienza: idea Carrasco, Bernardo Silva come colpo a zero. Moretto: “Vi spiego perché si sta complicando il ritorno di Chiesa alla Juventus. Nuovi contatti per Maldini” - Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Liverpool per Federico Chiesa: "Si dovrà scaldare il vice Kenan ... tuttojuve.com

Romano: “Il termometro tra Juventus e Chiesa è abbastanza freddo” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e il Liverpool per Federico Chiesa: "Per quanto riguarda invece la Juventus, dobbiamo aggiungere qualcosa ... tuttojuve.com

Il Napoli si è informato su Chiesa, ma non può garantire un acquisto definitivo: è un’operazione complessa - Per Kobbie Mainoo è tutto fermo, lo United non vuole lasciarlo partire» Liverpool's Italian striker #14 Federico Chiesa cele ... ilnapolista.it

Fabrizio Romano su YT: Mateta: l'effetto sul giocatore della Juve è stato un effetto importante, la tentazione si è trasformata in una base di accordo economico sullo stipendio, che per la Juve è davvero vicino, ma il Crystal Palace resta il grande scoglio di qu - facebook.com facebook

Juventus, Jean Philippe Mateta ile ilgileniyor. Fabrizio Romano x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.