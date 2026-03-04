Limitare i rumori notturni in via del Portonaccio

Da oltre vent’anni, i condomini di via del Portonaccio e Viale Italia segnalano problemi causati dai rumori notturni provenienti da locali come il Pride, il Time e la Birreria. La situazione si ripete quotidianamente, con residenti che lamentano il disturbo sia con le finestre aperte che chiuse. La richiesta è quella di limitare i rumori durante le ore notturne per ridurre i disagi.

Scrive la segnalante:Quasi ogni giorno, a finestre chiuse o aperte, l'incubo di tutti i condomini di via del Portonaccio e Viale Italia da 20 anni a questa parte, prima col Pride, poi il Time e adesso la Birreria. La nostra umile richiesta è sempre stata quella di smettere di fare rumore, di.