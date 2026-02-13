Marchisio accende Inter Juve | Nerazzurri più forti ma i bianconeri hanno più certezze rispetto a prima Amici tra gli ex interisti? Amico è una parola grossa…

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha commentato con un sorriso acceso le prossime sfide tra Inter e Juventus, sottolineando che i nerazzurri sono più forti quest’anno ma i bianconeri hanno più certezze rispetto al passato. In un’intervista rilasciata oggi, Marchisio ha anche chiarito che tra gli ex interisti e i suoi amici “la parola amico è una parola grossa”, dando un tocco diretto e senza fronzoli alla sua opinione.

Claudio Marchisio accende il match tra Inter e Juve in programma domani sera. Vediamo che cosa ha detto l'ex centrocampista bianconero. Claudio Marchisio ha parlato a La Repubblica della sfida tra Inter e Juve. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI LE ULTIME JUVE LIVE SULLA SFIDA – «Non c'è dubbio che da 4 o 5 anni l'Inter sia la squadra più forte, indipendentemente da quanto poco ha vinto. Ma la Juve ci arriva in maniera diversa rispetto a com'era prima di Natale. Ha più certezze. La rivalità tra le 2 squadre? È la nostra cultura a volere due entità contrapposte anche fuori dal campo. Finché rimane nella sua specificità questo tipo di rivalità mi piace perché alimenta la passione, se sfocia in altro invece no » IDOLI E AMICI – «Amici tra gli ex interisti? Amico è una parola grossa, diciamo che ho giocato contro grandi campioni e grandi uomini.