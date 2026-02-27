Drew McIntyre ha dichiarato di non voler affrontare Cody Rhodes a WrestleMania 42. Il wrestler scozzese ha spiegato di aver già

Il guerriero scozzese ha chiarito che non vuole affrontare The American Nightmare a WrestleMania 42. Crede di aver “liberato” l’Undisputed WWE Championship togliendolo dalle mani del Golden Boy della WWE, e che le cose debbano rimanere così. Ha impedito a Cody Rhodes di vincere il match maschile del Royal Rumble, ma non è riuscito a impedirgli di qualificarsi per Elimination Chamber. Lo scozzese ha parlato con Adrian Hernandez al 2K25 Creator Fest della WWE. In quella conversazione, ha rivelato che lo show è diventato molto più emozionante, ora che Cody Rhodes deve inseguire. Ha inoltre affermato che lui si sente più pericoloso di Rhodes. “Lo spettacolo è molto più emozionante in questo momento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Drew McIntyre: “Non voglio affrontare Cody Rhodes a Wrestlemania”.

