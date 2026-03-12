Clownterapia durante il corso di formazione | tutor condannato per violenza sessuale

Durante un corso di formazione si svolgeva una sessione di clownterapia, ma i giudici hanno condannato un tutor per violenza sessuale. Il metodo, presentato come terapia con i clown, prevedeva contatti fisici che la giustizia ha giudicato come abusi. La vicenda si è svolta ad Ancona, e la condanna si basa sulle accuse di comportamenti inappropriati e violenti durante le attività.

Aveva paragonato il proprio approccio a quello del medico clown Patch Adams, sostenendo di utilizzare empatia, contatto umano e persino abbracci per creare fiducia e ridurre tensione e ansia tra i dipendenti ANCONA - Un metodo che, a suo dire, si ispirava alla cosiddetta clownterapia. Ma per i giudici quel contatto fisico non aveva nulla di terapeutico: era violenza. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna già inflitta in primo grado a un tutor di 68 anni originario di Pesaro. L'uomo dovrà scontare due anni di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti di una dipendente di 50 anni residente ad Ancona e risarcirla con 7mila euro.