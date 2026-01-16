Abusa di 4 ragazzini durante le sedute a domicilio | osteopata condannato a 20 anni per violenza sessuale

Un osteopata di 45 anni di Brescia è stato condannato a 20 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata, dopo aver abusato di quattro ragazzini durante sedute a domicilio. La sentenza rappresenta un importante passo nella tutela delle vittime e nella lotta contro la violenza di natura sessuale. La vicenda sottolinea l’importanza di denunciare e contrastare comportamenti criminali di questo tipo.

Un osteopata di 45 anni è stato condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale aggravata a Brescia. Tra il 2019 e il 2023 avrebbe abusato di 4 minori, tra cui uno affetto da disabilità, durante le visite a domicilio.

